В Братском районе прокуратура помогла мужчине получить земельный участок

В Братском районе мужчина получил земельный участок только после вмешательства природоохранной прокуратуры. Потерпевший является главой фермерского хозяйства, на протяжении трех лет он платил аренду за землю. По истечении срока, мужчина захотел приобрести участок в собственность. Об этом КП-Иркутск сообщили в Братской природоохранной прокуратуре.
— Администрация района незаконно отказала заявителю в заключении договора купли-продажи земельного участка. Сотрудники ведомства внесли представление главе муниципалитета и помогли мужчине собрать документы для повторной заявки, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В результате вмешательства администрация все-таки заключила с мужчиной договор купли-продажи земельного участка для рыбоводства.
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