В Братском районе прокуратура помогла мужчине получить земельный участок

В Братском районе мужчина получил земельный участок только после вмешательства природоохранной прокуратуры. Потерпевший является главой фермерского хозяйства, на протяжении трех лет он платил аренду за землю. По истечении срока, мужчина захотел приобрести участок в собственность. Об этом КП-Иркутск сообщили в Братской природоохранной прокуратуре.