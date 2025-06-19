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В Красноярске рассекретили местонахождение второго бронзового суслика

Бронзовый суслик-борец появился в Красноярске.

Источник: Красгорпарк

Его установили на Ярыгинской набережной. В «Красгорпарке» сообщают, что зверек стал ее неофициальным символом.

Имя нового суслика — Яр. Он символизирует силу, энергию и дух борцовского движения.

Напомним, всего в Красноярске в течение лета появится 10 бронзовых фигурок сусликов. Так, первого суслика-речника установили на Центральной набережной. Он очень полюбился жителям города — зверьку сшили шарфик и начали приносить монетки на удачу. Кстати, зовут его Красик. Имя суслику выбрала морская свинка.