В Красноярске рассекретили местонахождение второго бронзового суслика

Напомним, всего в Красноярске в течение лета появится 10 бронзовых фигурок сусликов. Так, первого суслика-речника установили на Центральной набережной. Он очень полюбился жителям города — зверьку сшили шарфик и начали приносить монетки на удачу. Кстати, зовут его Красик. Имя суслику выбрала морская свинка.