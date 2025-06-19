В Красноярске рассекретили местонахождение второго бронзового суслика

Его установили на Ярыгинской набережной. В «Красгорпарке» сообщают, что зверек стал ее неофициальным символом.
Имя нового суслика — Яр. Он символизирует силу, энергию и дух борцовского движения.
Напомним, всего в Красноярске в течение лета появится 10 бронзовых фигурок сусликов. Так, первого суслика-речника установили на Центральной набережной. Он очень полюбился жителям города — зверьку сшили шарфик и начали приносить монетки на удачу. Кстати, зовут его Красик. Имя суслику выбрала морская свинка.