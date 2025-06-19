ГАИ сказала водителям об изменении движения на проспекте Независимости в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сказано, что проводятся дорожно-строительные работы, касающиеся обустройства кольцевого пересечения неподалеку от дома № 150, расположенного по проспекту Независимости. В ГАИ акцентировали внимание, что указанный участок характеризуется повышенным риском совершения ДТП.
ГАИ Минска предупредила про изменение движения на проспекте Независимости. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В пресс-службе отметили, что новым проектным решением предусматривается ступенчатое снижение скорости, а также изменение конфигурации перекрестка с введением конструктивно выделенного кольцевого пересечения. Говорится, что при движении с проспекта Независимости на внутреннее кольцо МКАД и с внутреннего кольца на проспект в сторону Уручья, водителям нужно будет снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы уступить дорогу транспортным средствам, которые едут по кольцу.
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