ГАИ сказала водителям об изменении движения на проспекте Независимости в Минске

В пресс-службе отметили, что новым проектным решением предусматривается ступенчатое снижение скорости, а также изменение конфигурации перекрестка с введением конструктивно выделенного кольцевого пересечения. Говорится, что при движении с проспекта Независимости на внутреннее кольцо МКАД и с внутреннего кольца на проспект в сторону Уручья, водителям нужно будет снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы уступить дорогу транспортным средствам, которые едут по кольцу.