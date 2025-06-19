Владислав Радимов: «Крылья» — главный кандидат на вылет в новом сезоне РПЛ

«Невозможно понять, что там вообще происходит, много игроков ушло, надо собирать новую команду. Есть ли для этого деньги? Если брать глобально, “на бумаге” сейчас “Крылья” — главный кандидат на вылет. Потому что, как я понимаю, финансовые возможности клуба ограничены. А на старте можно потерять столько очков, что потом не вылезти», — приводит слова Владислава Радимова «РБ Спорт».