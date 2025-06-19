Владислав Радимов: «Крылья» — главный кандидат на вылет в новом сезоне РПЛ

Экс-футболист самарцев и петербургского «Зенита» заявил, что волжане могут потерять несколько очков на старте чемпионата, без которых опустятся во вторую половину таблицы.
Прошлый сезон «Крылья Советов» завершили на десятом месте с 31 очком. Недавно «зелено-бело-синие» начали готовиться к новому, но пока не в полном составе.
Также появилась информация о возможном уходе Гленна Бейла и главного тренера Магомеда Адиева, переезде в 63-й регион 20-летнего форварда «Локомотива» Вадима Ракова.
«Невозможно понять, что там вообще происходит, много игроков ушло, надо собирать новую команду. Есть ли для этого деньги? Если брать глобально, “на бумаге” сейчас “Крылья” — главный кандидат на вылет. Потому что, как я понимаю, финансовые возможности клуба ограничены. А на старте можно потерять столько очков, что потом не вылезти», — приводит слова Владислава Радимова «РБ Спорт».
На днях сообщали, что волжане стали лидерами по числу трансферов за последние 5 лет.
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