Количество бюджетных мест в вузах назвали абитуриентам Хабаровского края

Приемная кампания стартует в учебных заведениях региона. Причем с этого года во всех российских вузах даты ее проведения единые, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
20 июня — старт приёма заявлений на зачисление и документов;
21 июня — 25 июля — проведение дополнительных вступительных испытаний;
25 июля — завершение приёма документов на специальностях, где не нужны дополнительные вступительные испытания;
27 июля — публикация конкурсных списков. А в дальнейшем — зачисление на бюджетные места, которое будет вестись в три этапа: приоритетный, основной, дополнительный.
— В учреждения среднего профессионального образования выделено 8 702 бюджетных места, что на 247 мест больше в сравнении с прошлым годом, и 420 бюджетных мест по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. По образовательным программам высшего образования в 2025 году выделено 5 552 бюджетных мест, то есть немного меньше уровня прошлого года (в 2024 году было 5 811 мест), — проинформировали в региональном министерстве образования и науки.
Больше всего бюджетных мест в колледжах и техникумах получили транспортная отрасль, машиностроение, строительство, здравоохранение, IT-направления. А в высших учебных заведениях — педагогические направления подготовки, информационные технологии, медицина и строительство.
Абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 5 специальностей. К слову, в этом году на территории региона будущих студентов ждут 29 профессиональных образовательных организаций.