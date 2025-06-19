Количество бюджетных мест в вузах назвали абитуриентам Хабаровского края

— В учреждения среднего профессионального образования выделено 8 702 бюджетных места, что на 247 мест больше в сравнении с прошлым годом, и 420 бюджетных мест по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. По образовательным программам высшего образования в 2025 году выделено 5 552 бюджетных мест, то есть немного меньше уровня прошлого года (в 2024 году было 5 811 мест), — проинформировали в региональном министерстве образования и науки.