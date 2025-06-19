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В Иркутской области за сутки потушили один лесной пожар

Пламя охватило три гектара в Куйтунском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошедшие сутки потушили один лесной пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, 18 июня в лесу Куйтунского района загорелось три гектара леса, но специалисты смогли быстро справиться с огнем.

— На тушении работали 35 пожарных и семь машин. С воздуха за ситуацией следили два самолета, которые провели в полете почти 9 часов, — сказано в сообщении правительства.

Сегодня утром, 19 июня, новых пожаров в области нет. За лесом сейчас наблюдают 139 групп лесников — всего 333 человека, которые проверяют территорию, чтобы не допустить новых очагов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхове ночью 19 июня загорелась квартира на первом этаже. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.