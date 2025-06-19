Перевозчик ТКО в Сызрани закупит шесть новых мусоровозов в течение 2025 года

Перевозчик твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сызрани предприятие АО «Экопром» приступило к обновлению автопарка. Уже приобрели две новые машины, а всего в этом году планируется пополнить парк шестью современными мусоровозами. Новая техника произведена на заводе в Тольятти, что упрощает поставку запчастей в случае поломки.
Обновление парка связано с необходимостью оптимизации маршрутов и повышением эффективности обслуживания территорий г. о. Сызрань, г. о. Октябрьск, Шигонского и Сызранского районов. Одновременно решается вопрос содержания контейнерных площадок: власть, регоператор и перевозчики взаимодействуют плотно, оперативно устраняя возникающие проблемы.
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов уточнил, что большая часть жалоб касается неправильного использования контейнерных площадок. Крупногабаритные и строительные отходы должны собираться отдельно, а не складироваться на общих площадках.
Кроме того, в 2025 году правительство региона выделяет субсидии на обновление инфраструктуры сбора ТКО в Сызрани: появятся около 2 тысяч новых контейнеров, 12 новых площадок и около сотни отреставрированных. Часть баков уже развезли по городу, остальной запас формируют резервом.
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