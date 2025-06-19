Перевозчик ТКО в Сызрани закупит шесть новых мусоровозов в течение 2025 года

Перевозчик твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сызрани предприятие АО «Экопром» приступило к обновлению автопарка. Уже приобрели две новые машины, а всего в этом году планируется пополнить парк шестью современными мусоровозами. Новая техника произведена на заводе в Тольятти, что упрощает поставку запчастей в случае поломки.