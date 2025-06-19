«Укусила домашнюю собаку». В Пинском районе введен карантин из-за бешеной лисы

Говорится, что в деревне Велятичи был зафиксирован случай заражения животного бешенством. Причиной этому послужила лиса, которая проникла в деревню и укусила домашнюю собаку. Про указанный факт местные жители оперативно сообщили в Пинскую районную ветстанцию. Исследования биологического материала подтвердили наличие вируса бешенства у лисы.