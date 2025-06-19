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«Укусила домашнюю собаку». В Пинском районе введен карантин из-за бешеной лисы

Власти ввели карантин из-за бешеной лисы в Пинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Власти ввели карантин из-за бешеной лисы в Пинском районе. Подробности приводит пинский телеканал «Варяг».

Говорится, что в деревне Велятичи был зафиксирован случай заражения животного бешенством. Причиной этому послужила лиса, которая проникла в деревню и укусила домашнюю собаку. Про указанный факт местные жители оперативно сообщили в Пинскую районную ветстанцию. Исследования биологического материала подтвердили наличие вируса бешенства у лисы.

Говорится, что Пинский райисполком объявил названную деревню неблагополучной зоной по бешенству животных и установил карантин. В населенном пункте проводятся специальные ограничительные и профилактические мероприятия, которые нацелены на недопущение дальнейшего распространения вируса.

Уточняется, что специалисты устанавливают жителей, которые могли контактировать с зараженным диким животным. Кроме того, ветеринарные и санитарные службы проводят проверку соблюдения владельцами домашних животных установленных правил содержания.

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