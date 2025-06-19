В Красноярском крае выставили на продажу пассажирский теплоход «Станислав Гуменюк»

На протяжении многих лет «Станислав Гуменюк» использовался для транспортировки пассажиров между материковой частью и островами городского поселения Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Однако в связи с аварийным состоянием причала в Диксоне судно больше не участвует в этих рейсах, и пассажирские перевозки теперь осуществляются другими видами транспорта, включая авиацию. В настоящее время теплоход находится в затоне около поселка Березовка, недалеко от Красноярска.