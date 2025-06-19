В Красноярском крае выставили на продажу пассажирский теплоход «Станислав Гуменюк»

В Красноярском крае в рамках программы приватизации на аукцион выставлен пассажирский теплоход «Станислав Гуменюк». Соответствующая информация о предстоящих торгах опубликована на электронной площадке РТС-тендер.
Теплоход, названный в честь ветерана Дудинского порта, был построен в 1987 году на судостроительном заводе «Красный моряк» в Ростове-на-Дону. Судно имеет длину 22,5 метра и ширину 6 метров, а его мощность дизельного двигателя составляет 221 кВт. Оно способно перевозить до 40 пассажиров.
На протяжении многих лет «Станислав Гуменюк» использовался для транспортировки пассажиров между материковой частью и островами городского поселения Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Однако в связи с аварийным состоянием причала в Диксоне судно больше не участвует в этих рейсах, и пассажирские перевозки теперь осуществляются другими видами транспорта, включая авиацию. В настоящее время теплоход находится в затоне около поселка Березовка, недалеко от Красноярска.
Начальная цена лота составляет около 43,8 миллиона рублей, а торги запланированы на июль. Продавцом выступает Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Судно было включено в прогнозный план приватизации муниципалитета на 2024−2026 годы по решению депутатов райсовета в марте 2025 года.