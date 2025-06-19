В Новосибирске с 20 июня приостановят движение трамваев из-за ремонта

С 21:00 20 июня до окончания движения 22 июня на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко будет приостановлено движение трамваев из-за работ по модернизации теплотрассы, которые проводит ООО «НТСК». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
20 июня трамваи № 3, 10, 15 и 18 завершат движение в 21:00. 21 и 22 июня маршруты № 3 и 10 временно отменяются. Вместо них будут действовать:
— маршрут № 1 «Бугринская роща — Советское шоссе» (через ул. Оловозаводскую, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова);
— маршрут № 1Б «Бугринская роща — Молкомбинат» (аналогично, но с конечной остановкой «Молкомбинат»).
Маршруты № 15 и 18 продолжат работу по временным схемам:
— маршрут № 15: «Ул. Титова — Юго-Западный ж/м» (через ул. Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкую, Троллейную, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховскую, Связистов);
— маршрут № 18: «Юго-Западный ж/м — Ул. Титова» (через ул. Связистов, Невельского, Широкую, Демьяновскую, Троллейную, снова Широкую, Ватутина, Котовского, Блюхера).
Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.