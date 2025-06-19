В Новосибирске с 20 июня приостановят движение трамваев из-за ремонта

С 21:00 20 июня до окончания движения 22 июня на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко будет приостановлено движение трамваев из-за работ по модернизации теплотрассы, которые проводит ООО «НТСК». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.