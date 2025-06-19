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Омичам рассказали о вирусной атаке на «ВетИС»

Инфосистема в сфере ветеринарии перешла в аварийный режим работы.

Источник: Комсомольская правда

Ветеринарные документы временно стали оформлять на бумажных носителях из-за атаки вредоносной программы на ФГИС «ВетИС». Об этом омичей предупредил региональный Россельхознадзор 19 июня.

«17.06.2025 в 22:00 Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии подверглась вирусной атаке, в следствие чего 18.06.2025 в 00:30 переведена в аварийный режим работы», — говорится в сообщении.

Специалисты уже приступили к восстановлению цифровой платформы. Электронные ветдокументы вынужденно заменяют бумажными носителями в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства. К штатному режиму работы «ВетИС» вернется предположительно 23 июня.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местные энергетики третий день восстанавливают бесперебойное электроснабжение в городе.