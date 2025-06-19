В Ростовской области часть семейных ферм закрылись после получения грантов

В Ростовской области часть семейных ферм не выдержали конкуренцию, несмотря на финансирование по программе грантов Минсельхоза. Об этом на заседании комитета по аграрным вопросам заявил депутат Госдумы по Белокалитвинскому округу Ростовской области Николай Гончаров.
— Нужно изучать опыт тех, кто растет, и тех, кто закрывается, в 90% случаев они не мошенники. Это общая боль нашей экономики, — сказал Николай Гончаров.
Напомним, семейная ферма — крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в сельской местности более 24 месяцев. Деятельность хозяйства должна быть основана на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух человек, включая главу). Грант не может превышать 60% затрат.
В течение пяти лет после освоения гранта получатель обязан развивать свое хозяйство, достигая требуемых показателей.
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