В Ростовской области часть семейных ферм закрылись после получения грантов

Напомним, семейная ферма — крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в сельской местности более 24 месяцев. Деятельность хозяйства должна быть основана на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух человек, включая главу). Грант не может превышать 60% затрат.