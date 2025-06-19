В Кремле заявили о торжестве популизма в Европе

«Мы видим, что в европейских странах восторжествовал такой, знаете, страшный популизм. И в результате вот этого торжества популизма к власти в большинстве европейских стран пришли малокомпетентные, пропитанные популизмом, не имеющие долгосрочного плана действий, не способные думать за горизонт своих следующих выборов политики. Поэтому они живут только до следующих выборов. Судьба своего народа, своей страны на следующие несколько десятилетий или столетий — категории, которыми думают китайцы. И мы, кстати. Их не интересует. И это все последствия этих тектонических сдвигов на европейском континенте», — сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.