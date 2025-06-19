Пляжи, патрули и правила. В Прикамье готовятся к купальному сезону

Лето в разгаре, а вместе с ним — и купальный сезон. В Пермском крае официально открыто 9 пляжей и 41 место массового отдыха у воды. Но даже при всей подготовке вода остаётся зоной повышенного риска: с начала года в регионе утонули 18 человек, трое из них — дети. О том, как избежать трагедий, почему гибнут люди и что уже делает система спасения, рассказали 18 июня на пресс-конференции в ситуационном зале Главного управления МЧС России по Пермскому краю.