Пляжи, патрули и правила. В Прикамье готовятся к купальному сезону

Лето в разгаре, а вместе с ним — и купальный сезон. В Пермском крае официально открыто 9 пляжей и 41 место массового отдыха у воды. Но даже при всей подготовке вода остаётся зоной повышенного риска: с начала года в регионе утонули 18 человек, трое из них — дети. О том, как избежать трагедий, почему гибнут люди и что уже делает система спасения, рассказали 18 июня на пресс-конференции в ситуационном зале Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
Тревожная статистика.
С начала 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 21 происшествие на воде. Погибли 18 человек, в том числе трое детей. Особенно трагичными стали первые две недели июня — за это время утонули семь человек, включая двоих несовершеннолетних.
«Мы до сих пор сталкиваемся с полным равнодушием со стороны родителей, очевидцев, жителей и гостей нашего края, которые находятся в этих местах. Присутствует полное безразличие к тому, что дети находятся у водоёма одни», — отметил замруководителя территориального органа регионального ГУ МЧС (главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края) Вадим Арамилев.
Главные факторы гибели на воде — прежние: алкоголь, купание в запрещённых местах, игнорирование правил безопасности. Нередки случаи, когда подростки катаются на сапбордах или ныряют с обрывов без понимания рисков.
Открыты 9 из 15 пляжей.
Подготовка к сезону ведётся: на сегодняшний день задекларировано 15 официальных пляжей (в прошлом году — 17), работают 9. Кроме того, открыто 41 место массового отдыха у воды. В 20 муниципалитетах созданы 192 профилактические группы — всего 460 человек. Только за первую половину июня они провели 229 патрулей.
МЧС обращается ко всем жителям и гостям Пермского края: не купайтесь в нетрезвом состоянии, не заходите в воду в одиночку, не оставляйте детей без присмотра даже на минуту. Лето должно быть временем радости, а не боли и горя. Безопасность начинается с каждого из нас.
В рассказе о происшествиях на воде в Прикамье Владимир Арамилев напомнил и о недавней трагедии в Кунгурском муниципальном округе, которая потрясла весь край. Тогда в реке Сылве утонули брат и сестра. Подробности этого случая ранее публиковал сайт perm.aif.ru.