Ростовчане массово жалуются на работу мобильного интернета

«В вашем районе могут быть временные ограничения интернета, сейчас 3G, 4G. Причины не зависят от оператора и никак не зависят от работоспособностью наших сетей. Иногда ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие данных ограничений, и их сроки нам неизвестны, однако мы рассчитываем на восстановление сервисов в ближайшее время. Голосовая связь работает в штатном режиме», — прокомментировали ИА «ДОН 24» в Т2 ситуацию с мобильным интернетом.