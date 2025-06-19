Ростовчане массово жалуются на работу мобильного интернета

«С 9:00 разные провайдеры глушат связь, у меня “Теле2”, никаких уведомлений не приходило, и интернета также нет», «Вышла из дома в 08:00 и обнаружила, что мобильный интернет не работает. Дома с Wi-Fi всё было хорошо», «У меня “Билайн”, ехала в автобусе и заметила, что интернета нет», — делятся ростовчане.
Некоторые также отмечают медленную прогрузку сайтов даже с домашним интернетом.
«В вашем районе могут быть временные ограничения интернета, сейчас 3G, 4G. Причины не зависят от оператора и никак не зависят от работоспособностью наших сетей. Иногда ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие данных ограничений, и их сроки нам неизвестны, однако мы рассчитываем на восстановление сервисов в ближайшее время. Голосовая связь работает в штатном режиме», — прокомментировали ИА «ДОН 24» в Т2 ситуацию с мобильным интернетом.
Ранее мы писали о том, что абонентов «Билайна» уведомляли о работе интернета с перебоями.
«Из соображений безопасности интернет может быть временно недоступен по независящим от нас причинам», — говорилось в сообщении.
В правительстве Ростовской области каждый раз просят относиться с пониманием к временным неудобствам.
«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре донского правительства.
По данным СМИ, перебои интернета в разные периоды также наблюдались в Липецкой, Владимирской, Воронежской областях, а также в Саратовской, Псковской, Тюменской, Челябинской, Калининградской областях, Татарстане, ХМАО, Краснодарском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях и в столице.
Как рассказал NEWS.ru, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, временные ограничения мобильной связи в регионах помогают защитить страну от атак дронов. Он добавил, что противник регулярно пытается совершить налеты с помощью БПЛА на российские территории, используя для управления дронами мобильный интернет.
Напомним, сегодня утром по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. По данным Минобороны РФ с 06.45 до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территорией Ростовской области. Ранее также сообщалось, о пяти уничтоженных украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской областью в ночь на четверг.