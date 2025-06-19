В Перми продают ретро-волгу почти за 6 миллионов рублей

Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми продолжается распродажа автосалонов — очередным стал центр китайского бренда FAW на улице Уральской, 76 В. Здание площадью 1,4 тысяч квадратных метров оценили в 130 миллионов рублей. Также его можно арендовать за 410 тысяч рублей в месяц.