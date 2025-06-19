В Перми продают ретро-волгу почти за 6 миллионов рублей

В Перми на популярном сайте бесплатных объявлений выставлен на продажу ретро-автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1961 года выпуска. Машина окрашена в цвет «слоновая кость», оснащена 2,5-литровым двигателем, механической коробкой передач и задним приводом. Пробег — около 57 тысяч километров.
Сейчас авто находится в одном из городских автосалонов. Запрашиваемая цена — 5 миллионов 950 тысяч рублей.
Автор объявления пишет, что автомобиль прошел частичную антикоррозийную обработку и сохранился в отличном состоянии. Отмечается наличие оригинального руля с фирменным значком оленя, идеально блестящего хрома и уютного салона, выполненного в классическом стиле. Все приборы работают, установлена родная магнитола «Волна». Механическая часть и двигатель полностью исправны. Документы в порядке, юридически машина чиста.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми продолжается распродажа автосалонов — очередным стал центр китайского бренда FAW на улице Уральской, 76 В. Здание площадью 1,4 тысяч квадратных метров оценили в 130 миллионов рублей. Также его можно арендовать за 410 тысяч рублей в месяц.