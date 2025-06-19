ИИ помогает хабаровским врачам в диагностике опасных заболеваний

За последние два года система искусственного интеллекта «Третье мнение» проанализировала более 300 тысяч медицинских изображений, включая результаты томографии, рентгенографии, флюорографии и маммографии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Порядка 28 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки проверено в 27 медучреждениях. В 4,6 тысячи случаев выявлены признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Обнаружены эмфизема легких, плевральный выпот, компрессия позвонков. В 961 случае — подозрение на злокачественные опухоли.
Также было проведено 52 тысячи маммографических исследований в 17 клиниках. Шесть тысяч снимков показали риск злокачественных изменений. В 502 случаях — высокая вероятность онкологии.
В 2025 году началось тестирование ИИ для анализа КТ головного мозга, что расширит возможности ранней диагностики инсультов и других опасных патологий.
Внедрение искусственного интеллекта в медицину ускоряет постановку диагноза и повышает точность обследований, помогая врачам спасать жизни пациентов.