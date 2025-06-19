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В Канске утонул 14-летний подросток

В Канске полицейские и спасатели ищут тело утонувшего 14-летнего подростка.

Источник: ГУ МВД

Об этом рассказали в МВД Красноярского края.

О произошедшем в дежурную часть полиции сообщил друг утонувшего мальчика. Они вместе купались в реке Тарайка. Правоохранители устанавливают очевидцев и обстоятельства произошедшего.

Полицейские в очередной раз призывают взрослых быть бдительнее и не оставлять без присмотра детей, а также более тщательно контролировать их досуг. Кроме того, жителей края просят не купаться в необорудованных местах и соблюдать правила поведения на водоемах и общественных пляжах.

Напомним, недавно в Туруханском районе утонул 2-летний мальчик.