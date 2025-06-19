В Канске утонул 14-летний подросток

Полицейские в очередной раз призывают взрослых быть бдительнее и не оставлять без присмотра детей, а также более тщательно контролировать их досуг. Кроме того, жителей края просят не купаться в необорудованных местах и соблюдать правила поведения на водоемах и общественных пляжах.