В Канске утонул 14-летний подросток

Об этом рассказали в МВД Красноярского края.
О произошедшем в дежурную часть полиции сообщил друг утонувшего мальчика. Они вместе купались в реке Тарайка. Правоохранители устанавливают очевидцев и обстоятельства произошедшего.
Полицейские в очередной раз призывают взрослых быть бдительнее и не оставлять без присмотра детей, а также более тщательно контролировать их досуг. Кроме того, жителей края просят не купаться в необорудованных местах и соблюдать правила поведения на водоемах и общественных пляжах.
Напомним, недавно в Туруханском районе утонул 2-летний мальчик.