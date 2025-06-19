Новосибирский экономический лицей получит новый корпус к концу 2025 года

Строительство дополнительного четырехэтажного корпуса Новосибирского экономического лицея на улице Крылова планируется завершить до конца 2025 года. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, новый корпус, соединенный переходом с основным зданием, создаст 250 дополнительных мест.
— Проблема со школьными местами в отдельных районах города остается острой. Хорошее решение нашли на улице Крылова: в условиях сложившейся застройки возводим пристройку и соединяем ее переходом с основным зданием, — отметил Максим Кудрявцев.
С открытием нового корпуса ученики 9 — 11-х классов смогут дополнительно изучать естественно-научные предметы, IT и экономику. В этом году лицей совместно с Налоговой службой открывает специализированный налоговый класс для семиклассников.
По словам заместителя мэра Евгения Улитко, строительство ведется хорошими темпами: уже готов железобетонный каркас, возведены стены первых трех этажей, работы выполнены на 41%. Подрядчик уверен, что успеет сдать объект в срок.
В новом корпусе появятся тренажерный и гимнастический залы, студии дизайна и звукозаписи, лаборатории, конференц-зал и библиотека. Учебный процесс начнется в январе 2026 года.
Строительство дополнительного корпуса по адресу: улица Крылова, 44, — первый этап реконструкции. Вторым этапом планируется привести все корпуса лицея к единому архитектурному виду. Капитально отремонтируют кровлю и фасад, а также здание, в котором находится бассейн.
Строительство ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание современных условий для обучения и развития школьников.