Новосибирский экономический лицей получит новый корпус к концу 2025 года

Строительство дополнительного корпуса по адресу: улица Крылова, 44, — первый этап реконструкции. Вторым этапом планируется привести все корпуса лицея к единому архитектурному виду. Капитально отремонтируют кровлю и фасад, а также здание, в котором находится бассейн.