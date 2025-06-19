В Омск на День молодёжи приедет три звезды

Звёздный музыкальный уикенд станет главным подарком для омичей. На Соборной площади выступят как местные таланты, так и звёзды российского масштаба. 27 июня на сцену выйдет популярная омская группа «5УТРА», а 28 июня зрителей порадуют своими хитами известные исполнители Егор Крид и JONY.