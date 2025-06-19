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В Омск на День молодёжи приедет три звезды

Выступление пройдёт на Соборной площади.

Источник: РИА "Новости"

Три дня ярких событий ожидают жителей и гостей Омска — по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко с 27 по 29 июня город превратится в настоящую столицу молодёжной культуры.

Звёздный музыкальный уикенд станет главным подарком для омичей. На Соборной площади выступят как местные таланты, так и звёзды российского масштаба. 27 июня на сцену выйдет популярная омская группа «5УТРА», а 28 июня зрителей порадуют своими хитами известные исполнители Егор Крид и JONY.

Уличная программа охватит сразу две центральные площадки города — Соборную площадь и пешеходный Любинский проспект. Здесь гостей ждёт насыщенная развлекательная программа с множеством сюрпризов.

Премия «КАРДО» станет ещё одним ярким событием фестиваля — в Омске соберутся талантливые представители уличной культуры со всей России, чтобы побороться за право представлять регион на международном уровне.