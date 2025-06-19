Самарская область и ГК «Полипласт» договорились на ПМЭФ о социальном партнерстве

Напомним, в мае «Полипласт» стал стратегическим партнером ХК «Лада» и тольяттинской молодежки, а также самарского ЦСК ВВС. В планах и создание следж-хоккейной команды. Соглашение почти на 5 млрд рублей рассчитано до 2030 года.