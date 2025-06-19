Самарская область и ГК «Полипласт» договорились на ПМЭФ о социальном партнерстве

Подписи под соответствующим документом поставили глава 63-го региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании Александр Шамсутдинов.
Речь идет о расширении сотрудничества между губернией и «Полипластом» по социальному развитию области и в том числе поддержке детско-юношеского, взрослого, профессионального, адаптивного и массового хоккея.
Напомним, в мае «Полипласт» стал стратегическим партнером ХК «Лада» и тольяттинской молодежки, а также самарского ЦСК ВВС. В планах и создание следж-хоккейной команды. Соглашение почти на 5 млрд рублей рассчитано до 2030 года.
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