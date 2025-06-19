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«Авангард» представит Блажиевского 19 июня: 31-летний защитник с 15 очками в сезоне

Новичок клуба будет представлен на вечеринке «Буэнослетос».

Источник: Om1 Омск

Омский хоккейный клуб «Авангард» сегодня, 19 июня, проведёт традиционную летнюю вечеринку «Буэнослетос», на которой, как ожидается, представит нового игрока. В клубе уже намекнули, кто это будет.

«Он любит гольф. Весьма популярное среди хоккеистов хобби, верно?» — сообщили в телеграм-канале клуба.

Эти слова наводят на мысль, что речь идёт о 31-летнем защитнике Артёме Блажиевском, который ранее упоминал своё увлечение гольфом в СМИ. В минувшем сезоне Блажиевский провёл 62 игры за «Трактор», набрав 15 очков (6+9). В плей-офф он сыграл в 25 матчах, добавив ещё 10 очков (5+5). Кроме «Трактора», хоккеист играл за московский ЦСКА и нижегородское «Торпедо».