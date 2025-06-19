Азартные игры и неудачи в любви: названы пять имен мужчин с тяжелой судьбой

К сожалению, мужчина не всегда признается себе в зависимости. Она работает для него как источник адреналина, возбужденности. Станислав считает, что он прекрасно справляется с эмоциями и умеет контролировать себя. Однако пагубные пристрастия вредят не только самому Стасу, но и его окружению.