Омские приставы взыскали ущерб с недобросовестного повара-бригадира

Жительница Таврического района была привлечена к материальной ответственности за нарушения при исполнении должностных обязанностей. Работая поваром-бригадиром и неся полную материальную ответственность за вверенное имущество, женщина халатно относилась к своим обязанностям. Об этом сообщает ГУФССП России по Омской области.