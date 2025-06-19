Омские приставы взыскали ущерб с недобросовестного повара-бригадира

Жительница Таврического района была привлечена к материальной ответственности за нарушения при исполнении должностных обязанностей. Работая поваром-бригадиром и неся полную материальную ответственность за вверенное имущество, женщина халатно относилась к своим обязанностям. Об этом сообщает ГУФССП России по Омской области.
В результате проверки на складе была обнаружена недостача из-за нарушения порядка отпуска продуктов, несоблюдения технологических карт, некорректного оформления документов и отпуска товаров вне кассы.
Суд постановил взыскать с виновной 14 тысяч рублей в пользу работодателя. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы применили комплекс мер: наложили арест на счета, запретили регистрационные действия с имуществом и обратили взыскание на доходы должницы.