Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские приставы взыскали ущерб с недобросовестного повара-бригадира

Суд постановил взыскать с виновной 14 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Таврического района была привлечена к материальной ответственности за нарушения при исполнении должностных обязанностей. Работая поваром-бригадиром и неся полную материальную ответственность за вверенное имущество, женщина халатно относилась к своим обязанностям. Об этом сообщает ГУФССП России по Омской области.

В результате проверки на складе была обнаружена недостача из-за нарушения порядка отпуска продуктов, несоблюдения технологических карт, некорректного оформления документов и отпуска товаров вне кассы.

Суд постановил взыскать с виновной 14 тысяч рублей в пользу работодателя. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы применили комплекс мер: наложили арест на счета, запретили регистрационные действия с имуществом и обратили взыскание на доходы должницы.