В Самару прибудет ковчег с мощами Святителя Тихона 29−30 июня

29 и 30 июня 2025 года в Самарском Софийском соборе будет находиться ковчег с мощами Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Святыня доставлена из Донского монастыря в рамках крестного хода, приуроченного к 100-летию со дня его кончины.
Поклониться мощам можно будет 29 июня с 9:00 до 20:00 и 30 июня с 8:00 до 18:30. Молебны с акафистом пройдут в 12:00 и 15:00. Адрес: ул. Соколова, 1А.
Напомним, 22 июня в храме Софии Премудрости Божией открывается выставка, посвященная столетию со дня кончины Святейшего Тихона.
А 29 июня в 13:00 в зале торжеств собора состоится концерт «Хранитель Церкви Русской». Вход свободный.
Принесение святынь организовано по благословению Патриарха Кирилла. Ковчег посетит более 90 городов России и Беларуси.
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