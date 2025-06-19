Новосибирские врачи вырвали ребёнка из рук смерти после удара копытом лошади

По словам врачей, ребёнок мог лишиться глаза, если бы удар пришелся на сантиметр в сторону. К счастью, обследование не выявило повреждений головного мозга или когнитивных нарушений. После реабилитации мальчика будет напоминать о происшествии лишь небольшой шрам на лбу.