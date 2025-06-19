Новосибирские врачи вырвали ребёнка из рук смерти после удара копытом лошади

В Новосибирской области врачи спасли двухлетнего мальчика, получившего перелом лобной кости после удара копытом лошади. Инцидент произошёл, когда ребёнок, оставшись без присмотра, решил поиграть с животным на подворье семейной фермы.
Первичную помощь малышу оказали в Коченёвской центральной районной больнице, после чего его в экстренном порядке доставили в областную больницу. Как пояснил сопровождавший пациента реаниматолог Александр Подопросветов, такая травма могла в любой момент привести к потере сознания.
В Новосибирской областной клинической больнице нейрохирурги провели сложную операцию.
«Нам нужно было восполнить кровопотерю, убрать отломки костной ткани из лобной пазухи, почистить рану, затем выполнить репозицию костей и, учитывая, что пострадало лицо, постараться наложить максимально незаметный шов. Удалось сопоставить отломки кости по контуру так, чтобы не использовать никакие металлические конструкции», — рассказывает нейрохирург Максим Куценко, который возглавлял операционную бригаду.
По словам врачей, ребёнок мог лишиться глаза, если бы удар пришелся на сантиметр в сторону. К счастью, обследование не выявило повреждений головного мозга или когнитивных нарушений. После реабилитации мальчика будет напоминать о происшествии лишь небольшой шрам на лбу.