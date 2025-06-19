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Омская прокуратура проверяет соблюдение правил отлова бродячих животных

Поводом стало нападение собак на ребенка в сквере Дзержинского.

В Омске инициировали проверку соблюдения законодательства об отлове безнадзорных животных. Поводом послужило нападение стаи собак на шестилетнего ребенка 18 июня в сквере имени Дзержинского. Об этом сообщила облпрокуратура.

В связи с инцидентом Следственный комитет по Центральному административному округу города начал процессуальную проверку в порядке статей 144−145 УПК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

«Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил», — рассказали в ведомстве.

Ранее «КП Омск» сообщила о мощной вирусной атаке на инфоцентр в области в области ветеринарии.