Омская прокуратура проверяет соблюдение правил отлова бродячих животных

В Омске инициировали проверку соблюдения законодательства об отлове безнадзорных животных. Поводом послужило нападение стаи собак на шестилетнего ребенка 18 июня в сквере имени Дзержинского. Об этом сообщила облпрокуратура.
В связи с инцидентом Следственный комитет по Центральному административному округу города начал процессуальную проверку в порядке статей 144−145 УПК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
«Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил», — рассказали в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщила о мощной вирусной атаке на инфоцентр в области в области ветеринарии.