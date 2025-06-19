Иркутская область подпишет более 20 соглашений на экономическом форуме

В прошлом году на форуме область заключила 27 договоров, восемь из которых были инвестиционными. Эти соглашения уже дают результат. Например, в марте в Ангарске открыли производство гибких полимерных труб — таких заводов в России всего два. Еще один важный проект — целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске, решение о котором также приняли на форуме.