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Иркутская область подпишет более 20 соглашений на экономическом форуме

В 2024 году на форуме область заключила 27 договоров, восемь из которых были инвестиционными.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Санкт-Петербурге проходит 28 Международный экономический форум (ПМЭФ), где Иркутскую область представляет делегация во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, в этом году форум посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», и особое внимание уделяется развитию экономики в условиях современных вызовов.

— ПМЭФ — это отличная площадка для встреч с федеральными властями, инвесторами и бизнесом. Мы планируем подписать больше 20 соглашений, в том числе по инвестициям, а также обсудить ключевые вопросы развития региона — экологию, подготовку кадров и сотрудничество с другими территориями, — рассказал Игорь Кобзев.

В прошлом году на форуме область заключила 27 договоров, восемь из которых были инвестиционными. Эти соглашения уже дают результат. Например, в марте в Ангарске открыли производство гибких полимерных труб — таких заводов в России всего два. Еще один важный проект — целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске, решение о котором также приняли на форуме.

Сейчас в регионе активно развиваются производства с высокой добавленной стоимостью. В Усть-Куте почти готов к запуску Иркутский завод полимеров, который будет выпускать 650 тысяч тонн полиэтилена в год. Этот материал востребован в машиностроении, медицине и других отраслях. Также в планах — алюминиевый комплекс в Тайшете и новые промышленные мощности в Усть-Илимске.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Приангарье вошло в ТОП-20 по развитию беспилотных авиационных систем.