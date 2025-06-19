Санслужба выписала повестки пяти белорусам за нарушения на придомовых участках. Подробности рассказали в официальном TikTok-аккаунте chervennews.
Сообщается, что специалисты санитарной службы требуют от граждан навести порядок на придомовых территориях, а также во дворах частного сектора. В сообщении сказано, что не все белорусы устраняют нарушения с первого раза. Согласно опубликованным фото, вопросы у специалистов возникли из-за строительного песка, который находился за пределами участков у ворот.
Говорится, что повестками по делу об административном нарушении по части 2 статьи 22.10 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов, были вызваны пять жителей Червеня.
Санслужба начала выписать белорусам повестки за нарушения на придомовых территориях. Фото: скриншот с TikTok-аккаунта chervennews.
По указанной статье предусмотрен штраф в размере до 25 базовых величин, или 1050 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), на индивидуального предпринимателя в размере 50 базовых, или 2100 рублей, а на юрлицо — до 100 базовых, или 4200 рублей. Говорится, что контроль будет продолжен и далее.
Ранее Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.
Тем временем власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».
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