Санслужба выписала повестки пяти белорусам за нарушения на придомовых участках

По указанной статье предусмотрен штраф в размере до 25 базовых величин, или 1050 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), на индивидуального предпринимателя в размере 50 базовых, или 2100 рублей, а на юрлицо — до 100 базовых, или 4200 рублей. Говорится, что контроль будет продолжен и далее.