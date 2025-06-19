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В Подмосковье специалисты признали пригодными для купания 34 зоны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Эпидемиологи подтвердили возможность купания в 34 водных зонах в Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Агентство «Москва»

«По состоянию на текущий момент Управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 34 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта», — говорится в сообщении.

В ведомстве перечислили зоны, в число которых входят водоемы, карьеры, озера и пляжи в 18 городских округах Подмосковья. Кроме того, восемь зон отдыха, расположенных в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания.