В Подмосковье специалисты признали пригодными для купания 34 зоны

В ведомстве перечислили зоны, в число которых входят водоемы, карьеры, озера и пляжи в 18 городских округах Подмосковья. Кроме того, восемь зон отдыха, расположенных в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях.