В Подмосковье специалисты признали пригодными для купания 34 зоны

«По состоянию на текущий момент Управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 34 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта», — говорится в сообщении.
В ведомстве перечислили зоны, в число которых входят водоемы, карьеры, озера и пляжи в 18 городских округах Подмосковья. Кроме того, восемь зон отдыха, расположенных в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях.
В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания.