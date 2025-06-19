Эксперт Каляев: усложнение систем ИИ ведет их к постепенной «дебилизации»

«С одной стороны, усложнение моделей LLM (большие языковые модели, на этой основе построен к примеру ChatGPT) ведет к их все более широкой “эрудированности” по различным вопросам. Но, с другой стороны, профессиональное качество ответов на эти вопросы серьезно снижается. Это как в науке — ученый не может быть профессионалом во всех областях знаний, и чем в более узкой области он специализируется, тем профессиональнее он разбирается в ней», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.