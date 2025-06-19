Эксперт Каляев: усложнение систем ИИ ведет их к постепенной «дебилизации»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня /ТАСС/. Усложнение самых популярных в мире систем ИИ ведет к серьезному снижению их качества, что подтверждают последние заявления в том числе компании OpenAI — создателя ChatGPT, заявил ТАСС один из ведущих отечественных и мировых специалистов в области компьютерных технологий академик Российской академии наук Игорь Каляев.
«С одной стороны, усложнение моделей LLM (большие языковые модели, на этой основе построен к примеру ChatGPT) ведет к их все более широкой “эрудированности” по различным вопросам. Но, с другой стороны, профессиональное качество ответов на эти вопросы серьезно снижается. Это как в науке — ученый не может быть профессионалом во всех областях знаний, и чем в более узкой области он специализируется, тем профессиональнее он разбирается в ней», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
После открытия доступа (весной 2025 года) к своим новым языковым моделям ИИ — o3 и o4-mini компания OpenAI сообщила, что с одной стороны они стали более точными в ряде задач, но с другой стали заметно чаще ошибаться и галлюцинировать в ответах.
«Дебилизация» ИИ по мере усложнения моделей будет все явственнее проявляться, и это может стать серьезной проблемой в их использовании", — добавил он.