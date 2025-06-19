На Молдову надвигается мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце: Запасаемся медикаментами и терпением

Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в этом году произошло на данный момент восемь вспышек уровня X. Произошедшее событие занимает четвертое место по мощности. Самой крупной вспышкой года пока является вспышка X2.7 от 14 мая. Этот выброс был настолько крупным, что ученые смогли наблюдать его даже без коронографов. 13 мая была зарегистрирована вспышка уровня X1.2. Вспышка сравнимого уровня также наблюдалась 28 марта этого года и имела балл X2.0, сообщает rbc.ru.