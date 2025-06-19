На Молдову надвигается мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце: Запасаемся медикаментами и терпением

На Солнце произошла вспышка X1.27 с выбросом, направленным к Земле. Выброс произошел в зоне максимального влияния на Землю.
По данным специалистов, взрыв произошел в активной области № 4114, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самые крупные вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3). При этом активная область в настоящее время продолжает находиться в зоне влияния на Землю.
Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в этом году произошло на данный момент восемь вспышек уровня X. Произошедшее событие занимает четвертое место по мощности. Самой крупной вспышкой года пока является вспышка X2.7 от 14 мая. Этот выброс был настолько крупным, что ученые смогли наблюдать его даже без коронографов. 13 мая была зарегистрирована вспышка уровня X1.2. Вспышка сравнимого уровня также наблюдалась 28 марта этого года и имела балл X2.0, сообщает rbc.ru.
Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.
Таким образом, геомагнитная буря усилится с 19 июня до субботы 21 июня, возможен пик до экстремального уровня G5.
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