В Красноярском крае наблюдается затяжной пик весенней активности медведей

В Красноярском крае продолжаются встречи людей с медведями.
По информации начальника отдела охотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края Николая Мальцева, весной и в начале лета 2025 года специалисты ликвидировали 11 потенциально опасных хищников, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мальцев отметил, что у медведей наблюдаются два основных пика активности: весенний, раннелетний и осенний. Весенний пик этого года несколько затянулся, что приводит к частым встречам косолапых с жителями, особенно дачниками и сельчанами, которые сообщают о появлении медведей на своих участках.
Важно отметить, что не всех медведей можно отпугнуть громкими звуками. Специалисты советуют выяснить причины, привлекающие хищников, и устранить их. Это могут быть стихийные свалки, скотомогильники или мусорные контейнеры. Также медведей могут привлекать заведения общественного питания, если рядом выбрасываются пищевые отходы.