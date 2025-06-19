В Красноярском крае наблюдается затяжной пик весенней активности медведей

Мальцев отметил, что у медведей наблюдаются два основных пика активности: весенний, раннелетний и осенний. Весенний пик этого года несколько затянулся, что приводит к частым встречам косолапых с жителями, особенно дачниками и сельчанами, которые сообщают о появлении медведей на своих участках.