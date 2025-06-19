Легендарный профессор ВГУ Юрий Нечаев скончался в Воронеже

Юрий Нечаев внёс значительный вклад в электродинамику. Кроме того, учёный опубликовал более 500 научных и учебных работ, в том числе шесть монографий. Среди его учеников — более 20 кандидатов и трое докторов наук. Мужчина имеет звания «Почётный машиностроитель» и «Заслуженный деятель науки РФ».