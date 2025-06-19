Легендарный профессор ВГУ Юрий Нечаев скончался в Воронеже

Скончался доктор физико-математических наук и профессор Юрий Борисович Нечаев. Мужчине было 80 лет, сообщили в пресс-службе Воронежского государственного университета в среду, 18 июня.
Юрий Борисович окончил физический факультет вуза. Там же он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил учёные звания доцента и профессора. Сначала мужчина работал научным сотрудником института физики ВГУ, затем доцентом в ВГТУ, а после заведовал кафедрой в политехническом институте Комсомольска-на-Амуре.
По возвращении в Воронеж Юрий Нечаев стал главным научным сотрудником АО «Концерн “Созвездие”. С 1998 по 2002 год он был профессором кафедры радиофизики, а до 2020 года — профессором кафедры информационных систем факультета компьютерных наук ВГУ.
Юрий Нечаев внёс значительный вклад в электродинамику. Кроме того, учёный опубликовал более 500 научных и учебных работ, в том числе шесть монографий. Среди его учеников — более 20 кандидатов и трое докторов наук. Мужчина имеет звания «Почётный машиностроитель» и «Заслуженный деятель науки РФ».
«Светлая память о научном руководителе, верном друге, авторитетном профессионале и организаторе, выдающемся учёном навсегда сохранится в сердцах его учеников и коллег. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — простились с коллегой в вузе.