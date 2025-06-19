С 20 июня в Приангарье вновь ограничат посещение лесов

Ограничения действуют в случае установления класса пожарной опасности выше третьего и действует для всех 37 лесничеств Иркутской области. Текущий класс пожарной опасности в том или ином лесничестве можно узнать на сайте Региональной диспетчерской службы.
Сейчас в регионе вновь жаркая погода, при которой риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров очень высок. Мы вынуждены прибегнуть к этой непопулярной, но эффективной мере. Анализ показывает, что при действующем запрете пожаров, возникающих по вине человека, в разы меньше, — приводятся в сообщении правительства Приангарья слова министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина.
Ранее ограничение на посещение лесов действовало с 5 по 17 июня. Новый приказ Минлеса региона устанавливает срок ограничений до 2 июля.
Кроме посещения леса, в лесном фонде на время действия ограничения запрещено проводить пожароопасные работы.
По данным на вечер 19 июня, в Падунском и Братском лесничествах установлен второй класс пожарной опасности.