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С 20 июня в Приангарье вновь ограничат посещение лесов

В Иркутской области снова нельзя будет заезжать и заходить в леса при наступлении высокого класса пожарной опасности. Ограничение вступит в силу с 20 июня. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ограничения действуют в случае установления класса пожарной опасности выше третьего и действует для всех 37 лесничеств Иркутской области. Текущий класс пожарной опасности в том или ином лесничестве можно узнать на сайте Региональной диспетчерской службы.

Сейчас в регионе вновь жаркая погода, при которой риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров очень высок. Мы вынуждены прибегнуть к этой непопулярной, но эффективной мере. Анализ показывает, что при действующем запрете пожаров, возникающих по вине человека, в разы меньше, — приводятся в сообщении правительства Приангарья слова министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина.

Ранее ограничение на посещение лесов действовало с 5 по 17 июня. Новый приказ Минлеса региона устанавливает срок ограничений до 2 июля.

Кроме посещения леса, в лесном фонде на время действия ограничения запрещено проводить пожароопасные работы.

По данным на вечер 19 июня, в Падунском и Братском лесничествах установлен второй класс пожарной опасности.