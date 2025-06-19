С 20 июня в Приангарье вновь ограничат посещение лесов

Сейчас в регионе вновь жаркая погода, при которой риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров очень высок. Мы вынуждены прибегнуть к этой непопулярной, но эффективной мере. Анализ показывает, что при действующем запрете пожаров, возникающих по вине человека, в разы меньше, — приводятся в сообщении правительства Приангарья слова министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина.