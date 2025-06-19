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В Прикамье на компанию депутата возбуждено дело из-за неуплаты штрафа

Дело возбудил Россельхознадзор региона.

Источник: Аргументы и факты

Дело из-за неуплаты штрафа на компанию депутата было возбуждено в Пермском крае, сообщает управление Россельхознадзора.

Как рассказывает ведомство, нарушения со стороны ООО «Гослесхоз» были выявлены ещё 10 декабря 2024 года. Тогда организацию привлекли к ответственности по статье КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

Причиной оказалось перекрытие плодородной почвы песчано-гравийной смесью на участке площадью 2,4 гектара. Постановление о взыскании штрафа в 200 тысяч рублей вступило в силу 7 января 2025 года. Добровольно внести сумму компании было необходимо до 9 марта 2025 года.

Согласно данным сервиса Rusprofile, указанная компания, занимающаяся лесозаготовкой и лесохозяйственной деятельностью, принадлежит Армену Бежаняну, депутату Осинской городской думы.

«В положенный срок оплата штрафа от ООО “Гослесхоз” не поступила. 24 марта 2025 года исполнительный документ направлен в Отделение судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам Пермского края для принудительного исполнения», — рассказывает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что 17 июня управление возбудило новое административное дело, на этот раз по статье КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы дела рассмотрят в Осинском суде. Сайт perm.aif.ru попробовал связаться с владельцем организации Арменом Бежаняном. На момент публикации ответа не поступило.