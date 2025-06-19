В Прикамье на компанию депутата возбуждено дело из-за неуплаты штрафа

Как рассказывает ведомство, нарушения со стороны ООО «Гослесхоз» были выявлены ещё 10 декабря 2024 года. Тогда организацию привлекли к ответственности по статье КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».