В Крыму проверили качество воды и почвы

Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю провело мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты исследовали 1698 проб морской воды на микробиологические показатели, 2806 — на санитарно-химические, 1002 — на паразитологические. В Роспотребнадзоре озвучили результаты исследований. Выяснилось, что 5,3% проб не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим — 0,1%.
«По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты исследовали 2769 проб почвы. Лишь одна из них не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.