Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму проверили качество воды и почвы

Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в зонах рекреации в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю провело мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты исследовали 1698 проб морской воды на микробиологические показатели, 2806 — на санитарно-химические, 1002 — на паразитологические. В Роспотребнадзоре озвучили результаты исследований. Выяснилось, что 5,3% проб не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим — 0,1%.

«По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты исследовали 2769 проб почвы. Лишь одна из них не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.