В Крыму проверили качество воды и почвы

Специалисты исследовали 1698 проб морской воды на микробиологические показатели, 2806 — на санитарно-химические, 1002 — на паразитологические. В Роспотребнадзоре озвучили результаты исследований. Выяснилось, что 5,3% проб не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим — 0,1%.