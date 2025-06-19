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Проблемы с доставкой отметили в Ростове во время перебоев мобильного Интернета

Перебои в работе мобильного Интернета повлияли на услуги служб доставки в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время перебоев мобильного Интернета осложнилась ситуация не только с услугами такси, но и с доставкой заказов. Некоторые приложения работали некорректно или вовсе не подключались.

Напомним, нестабильную загрузку страниц в своих гаджетах пользователи отметили около 8−9 утра 19 июня. Временное увеличение жалоб подтверждается данными портала сбой.рф.

Ранее власти Ростовской области пояснили, что временные неудобства связаны с «мероприятиями по обеспечению безопасности населения». Всех попросили с пониманием отнестись к происходящему.

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