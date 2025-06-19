Таксист спас от мошенников пенсионерку из Чунского района

Полицейские оперативно прибыли на место и предотвратили снятие денег женщиной и перевод их на неизвестные контакты. Когда пострадавшая успокоилась, она рассказала, что ей позвонили якобы из поликлиники и предложили заменить бумажный полис на электронный. Далее выманили код из СМС, напугали угрозой хищения денег со счетов и предложили перевести их на «безопасный счёт» путём снятия в отделении банка и зачисления через банкомат.