Таксист спас от мошенников пенсионерку из Чунского района

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Таксист вёз пассажирку из Лесогорска в Чуну и обратил внимание на её странное поведение. Женщина спешила в отделение банка и разговаривала с кем-то по видеосвязи. Доставив клиентку в банк, таксист тут же позвонил в полицию.
Полицейские оперативно прибыли на место и предотвратили снятие денег женщиной и перевод их на неизвестные контакты. Когда пострадавшая успокоилась, она рассказала, что ей позвонили якобы из поликлиники и предложили заменить бумажный полис на электронный. Далее выманили код из СМС, напугали угрозой хищения денег со счетов и предложили перевести их на «безопасный счёт» путём снятия в отделении банка и зачисления через банкомат.
Правоохранители поощрили таксиста благодарственным письмом за бдительность.