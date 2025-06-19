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Таксист спас от мошенников пенсионерку из Чунского района

Водитель такси в Чунском районе спас от мошенников 55-летнюю женщину.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Таксист вёз пассажирку из Лесогорска в Чуну и обратил внимание на её странное поведение. Женщина спешила в отделение банка и разговаривала с кем-то по видеосвязи. Доставив клиентку в банк, таксист тут же позвонил в полицию.

Полицейские оперативно прибыли на место и предотвратили снятие денег женщиной и перевод их на неизвестные контакты. Когда пострадавшая успокоилась, она рассказала, что ей позвонили якобы из поликлиники и предложили заменить бумажный полис на электронный. Далее выманили код из СМС, напугали угрозой хищения денег со счетов и предложили перевести их на «безопасный счёт» путём снятия в отделении банка и зачисления через банкомат.

Правоохранители поощрили таксиста благодарственным письмом за бдительность.