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Наставник «Акрона» Тедеев — в тройке номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Болельщики определились с финалистами одной из номинаций премии «Герои РПЛ».

Болельщики определились с финалистами одной из номинаций премии «Герои РПЛ».

Напомним, в начале месяца Заур Тедеев попал в шорт-лист из пяти специалистов. Среди них были: Мурад Мусаев («Краснодар»), Марко Николич (ЦСКА), Рашид Рахимов («Рубин») и Хасанби Биджиев (махачкалинское «Динамо»).

В прошедшем чемпионате России вместе с «Акроном» Тедеев занял девятое место с 35 очками. В активе «молодых и звонких» — десять побед, пять ничейных результатов и 15 поражений.

Голосование среди болельщиков проходило до 15 июня. Сейчас в итоговой тройке номинантов на приз лучшему тренеру сезона остались трое: Заур Тедеев, Мурад Мусаев и Марко Николич, который уже расстался с «армейцами».

Ранее «красно-черные» продлили соглашение о сотрудничестве с 25-летним боливийским защитником Роберто Фернандесом.

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