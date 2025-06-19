Наставник «Акрона» Тедеев — в тройке номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Болельщики определились с финалистами одной из номинаций премии «Герои РПЛ».
В прошедшем чемпионате России вместе с «Акроном» Тедеев занял девятое место с 35 очками. В активе «молодых и звонких» — десять побед, пять ничейных результатов и 15 поражений.
Голосование среди болельщиков проходило до 15 июня. Сейчас в итоговой тройке номинантов на приз лучшему тренеру сезона остались трое: Заур Тедеев, Мурад Мусаев и Марко Николич, который уже расстался с «армейцами».
Ранее «красно-черные» продлили соглашение о сотрудничестве с 25-летним боливийским защитником Роберто Фернандесом.
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