Более 50 башкирских туристов смогли улететь из Арабских Эмиратов.

В ОАЭ остаются 93 жителя нашей республики, они ожидают вылета возвратными рейсами, заявила министр туризма и предпринимательства Зухра Гордиенко. По ее словам, всех разметили в отелях, обеспечили едой. По планам, попасть домой туристы смогут в ближайшие дни. Так, за последние сутки из Арабских Эмиров улетели 51 житель Башкирии. Ранее «Башинформ» сообщал о 144 отдыхающих, застрявших в чужой стране.