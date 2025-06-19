Более 50 башкирских туристов смогли улететь из Арабских Эмиратов.

В ОАЭ остаются 93 жителя нашей республики, они ожидают вылета возвратными рейсами, заявила министр туризма и предпринимательства Зухра Гордиенко. По ее словам, всех разметили в отелях, обеспечили едой. По планам, попасть домой туристы смогут в ближайшие дни. Так, за последние сутки из Арабских Эмиров улетели 51 житель Башкирии. Ранее «Башинформ» сообщал о 144 отдыхающих, застрявших в чужой стране.
Среди них оказалась уфимка Ульяна Колпакова, которая сообщала нашему информагентству, что они четыре дня не могли вылететь из Шарджи. Сегодня девушка поделилась радостной новостью.
«Мы сегодня вылетаем домой. Сейчас ожидаем посадку на рейс до Екатеринбурга. Дальше будем добираться сами. Вместе с нами улетают 20 пассажиров из Уфы», — сообщила «Башинформу» Ульяна.
Напомним, авиакомпании FlyDubai и Air Arabia отменили рейсы в Уфу и обратно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. Авиакомпания Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в/из России до 30 июня включительно, сообщила Росавиация.