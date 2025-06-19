Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На челябинских улицах появятся еще 82 камеры слежения

В Челябинске планируют потратить 111 млн рублей на расширение системы видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске собираются создать 69 новых пунктов видеонаблюдения и дополнительно оснастить 13 старых. Сейчас в мэрии подыскивают для этой работы подрядчика.

По данным портала госзакупок, исполнителю готовы заплатить до 111, млн рублей. Камеры необходимо установить и подключить к 30 ноября нынешнего года.

В списке адресов, где появятся новые посты видеонаблюдения, — пересечение улиц Труда и Красной, пешеходная зона перед зданием областного управления ГАИ, птичий рынок на улице 1-й Пятилетки, перекресток у Теплотехнического института, перекрестки на Северо-западе, входы в городские парки.

В техническом задании указано, что видеонаблюдение нужно для обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. С помощью записей с камер рассчитывают также предотвращать, а если не получится, то расследовать преступления.