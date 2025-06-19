На челябинских улицах появятся еще 82 камеры слежения

В Челябинске собираются создать 69 новых пунктов видеонаблюдения и дополнительно оснастить 13 старых. Сейчас в мэрии подыскивают для этой работы подрядчика.
По данным портала госзакупок, исполнителю готовы заплатить до 111, млн рублей. Камеры необходимо установить и подключить к 30 ноября нынешнего года.
В списке адресов, где появятся новые посты видеонаблюдения, — пересечение улиц Труда и Красной, пешеходная зона перед зданием областного управления ГАИ, птичий рынок на улице 1-й Пятилетки, перекресток у Теплотехнического института, перекрестки на Северо-западе, входы в городские парки.
В техническом задании указано, что видеонаблюдение нужно для обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. С помощью записей с камер рассчитывают также предотвращать, а если не получится, то расследовать преступления.