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«От акустической травмы до патологии». Белорусский лор объяснила причины шума в ушах

Белорусский лор назвала причины шума в ушах.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему может возникать шум в ушах. Об этом оториноларинголог Екатерина Вербицкая рассказала sb.by.

Прежде всего, специалист подчеркнула, что причины появления шума в ушах могут быть разными. Например, из-за резкого громкого звукового воздействия на концерте может появиться дискомфорт.

— Может возникнуть шум, который в течение суток должен пройти. Если нет, то нужно обратиться к врачу, потому что это может быть акустическая травма, — предупредила врач.

Кроме того, следует различать и сам шум в ушах: это потрескивание, пощелкивание или что-то типа переливания. Порой это может быть связано с патологией височно-нижнечелюстного сустава.

— Еще шум может быть вызваны различными сосудистыми нарушениями: артериальной гипертензией, атеросклерозом. Тогда уже нужно обратиться к неврологу или терапевту, — заключила доктор.

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