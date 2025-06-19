«Газпром-Медиа Холдинг» и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение.

Цивилева в отметила, что «Газпром-Медиа Холдинг» окажет фонду большую информационную поддержку, чтобы больше людей узнало о существовании организации, о том, какие меры поддержки в ней предоставляются. Она добавила, что «так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас».