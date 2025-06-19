«Газпром-Медиа Холдинг» и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. «Газпром-Медиа Холдинг» и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма на полях ПМЭФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
«Газпром-Медиа Холдинг» и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о совместной работе в области воспитания гражданственности и патриотизма. Документ подписали генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и председатель фонда Анна Цивилева. Соглашение предусматривает объединение усилий сторон для реализации просветительских, информационных и социальных проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи", — говорится в сообщении.
Цивилева в отметила, что «Газпром-Медиа Холдинг» окажет фонду большую информационную поддержку, чтобы больше людей узнало о существовании организации, о том, какие меры поддержки в ней предоставляются. Она добавила, что «так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас».
«Газпром-Медиа Холдинг» как крупнейшая медиакомпания России обладает уникальными возможностями для создания и продвижения контента, который воспитывает чувство гордости за Родину. В партнерстве с фондом «Защитники Отечества» мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма", — приводит пресс-служба слова Жарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.