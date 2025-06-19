В Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 15 и № 32

— В связи с этим автобусы, следующие в направлении Центрального рынка, после улицы Карла Маркса будут двигаться по альтернативному пути: улицы Карла Либкнехта, Тимирязева, Литвинова и Дзержинского, — сообщают в пресс-службе администрации.