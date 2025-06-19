В Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 15 и № 32

В Иркутске с 23:00 20 июня до 05:00 23 июня временно изменится маршрут движения автобусов № 15 «Центральный рынок — поселок Искра» и № 32 «Центральный рынок — микрорайон Зеленый». Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Причина корректировок — закрытие участка улицы Киевской между переулком Пионерским и улицей Дзержинского. В этот период на перекрестке Киевской и Дзержинского будут проводиться ремонтные работы тепловых камер.
— В связи с этим автобусы, следующие в направлении Центрального рынка, после улицы Карла Маркса будут двигаться по альтернативному пути: улицы Карла Либкнехта, Тимирязева, Литвинова и Дзержинского, — сообщают в пресс-службе администрации.
На время изменения маршрута отменяется остановка транспорта на пунктах «Улица Пролетарская» и «Гастроном № 1». Пассажирам, пользующимся этими остановками, необходимо заранее выбрать альтернативные варианты передвижения.
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