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В Кореличах работники МЧС спасли барсуков из колодца

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кореличах работники МЧС спасли барсуков из колодца, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Источник: МЧС РБ

В службу МЧС неравнодушные граждане сообщили о том, что несколько животных попали в колодец и требуется помощь.

Спасатели достали из ловушки глубиной 2 м трех барсуков и выпустили их в естественную среду обитания.