В службу МЧС неравнодушные граждане сообщили о том, что несколько животных попали в колодец и требуется помощь.
Спасатели достали из ловушки глубиной 2 м трех барсуков и выпустили их в естественную среду обитания.
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кореличах работники МЧС спасли барсуков из колодца, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
В службу МЧС неравнодушные граждане сообщили о том, что несколько животных попали в колодец и требуется помощь.
Спасатели достали из ловушки глубиной 2 м трех барсуков и выпустили их в естественную среду обитания.