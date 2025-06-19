В Ростове уже несколько месяцев не разрешают строить многоэтажки

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону уже несколько месяцев не выдает разрешения на строительство многоэтажек. Это можно отследить по ежемесячным отчетам на сайте городской администрации.
Разрешения не выдают с декабря 2024 года. При этом с того же периода были введены в эксплуатацию некоторые ранее возведенные объекты. Например, в мае 2025 года начали использоваться три дома в переулке Беломорском, на улицах Ткачева и Нансена.
Напомним, в прошлом году врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о запрете на выдачу разрешений для застройщиков с 1 декабря 2024 года. Тогда же донской глава потребовал провести инвентаризацию всех ранее выданных документов на объекты.
Также после этого в регионе начали проверять проекты застройщиков, уже получивших разрешения на жилищное строительство, но еще не приступивших к работам. Позже был создан региональный совет по градостроительству.
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