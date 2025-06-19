Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием

«Очень благодарна за то, что выбирают меня. Эта тема одновременно и далёкая, и близкая от того, чем мы занимаемся на телевидении, но тема, без которой не обходится ничего, что делается как надо и что делается хорошо в нашей стране», — отметила Симоньян.