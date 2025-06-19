Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздравила Счетную палату РФ в 30-летием.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.
«Позвольте мне поздравить всех присутствующих с тем, что в этом году Счётная палата Российской Федерации отмечает своё 30-летие», — сказала Симоньян в ходе ПМЭФ.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT выступает модератором сессии форума, организованной Счетной палатой РФ «Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития».
«Очень благодарна за то, что выбирают меня. Эта тема одновременно и далёкая, и близкая от того, чем мы занимаемся на телевидении, но тема, без которой не обходится ничего, что делается как надо и что делается хорошо в нашей стране», — отметила Симоньян.
Четырнадцатого января 2025 года исполнилось 30 лет со дня основания Счетной палаты Российской Федерации. −0-