Разработана технология получения плазмы для ускорения создания новых литографов

Кубарев добавил, что физики планируют увеличить мощность плазмы в два и четыре раза. Такого результата планируется достичь за счет увеличения мощности Новосибирского лазера на свободных электронах, находящегося в ИЯФ СО РАН и позволяющего получать мощное терагерцовое излучение. Планируется, что в качестве химического элемента для источника излучения будет использоваться ксенон. Отработанную технологию планируется реализовать в более компактных установках. Они будут созданы на основе генераторов электромагнитных колебаний СВЧ-диапазона. Особенность таких установок в том, что их можно будет передавать в пространство в виде узкого волнового пучка.