В Кабардино-Балкарии вывели новые сорта кукурузы для импортозамещения

«Традиционная селекция, несмотря на свою надежность, требует до 15 лет для создания нового сорта. Именно поэтому мы активно интегрируем молекулярно-генетические технологии, которые кардинально сокращают сроки выведения культур с нужными свойствами. Наша команда фокусируется на разработке высокоурожайных сортов и гибридов пищевой кукурузы. Ключевыми задачами являются оценка генетического разнообразия образцов и селекция многопочатковых линий. В перспективе это не только увеличит валовой сбор, но и позволит получить продукцию с повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды», — пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно — генетических основ живых систем КБГУ Анзор Паритов.