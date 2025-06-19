В Кабардино-Балкарии вывели новые сорта кукурузы для импортозамещения

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Новые сорта кукурузы для импортозамещения вывели ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ). Первый урожай, который на 10−15% выше среднего, получат уже этой осенью, сообщили ТАСС в вузе.
Исследователи выявили три гена, влияющих на многопочатковость. В селекции используются как классические, так и современные молекулярно-генетические методы. По урожайности новые многопочатковые линии превзойдут существующие отечественные сорта на 10−15%.
«Традиционная селекция, несмотря на свою надежность, требует до 15 лет для создания нового сорта. Именно поэтому мы активно интегрируем молекулярно-генетические технологии, которые кардинально сокращают сроки выведения культур с нужными свойствами. Наша команда фокусируется на разработке высокоурожайных сортов и гибридов пищевой кукурузы. Ключевыми задачами являются оценка генетического разнообразия образцов и селекция многопочатковых линий. В перспективе это не только увеличит валовой сбор, но и позволит получить продукцию с повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды», — пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно — генетических основ живых систем КБГУ Анзор Паритов.
Полученный материал станет основой для дальнейшей селекции гибридов, что позволит создать еще более урожайные сорта и снизить зависимость от импорта. Отечественных аналогов у выведенных многопочатковых линий нет, подчеркивают ученые КБГУ. Первый урожай с шести новых линий, засеянных на опытном поле, ожидается в сентябре 2025 года.